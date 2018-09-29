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منوعات

بحث أسترالي يتوصل لاستخدام قشور المانجو في تنظيف بقعة الزيت

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:09 م
قشور المانجو
قشور المانجو
أ ش أ
توصل بحث أسترالى جديد إلى أن قشر المانجو يمكن أن يساعد فى تفتيت بقعة الزيت التى تسبب التلوث للبيئة وأيضا للقضاء على تلوث المياه.

وأثبت الباحث بيروك ديسالين يرساو فى جامعة جنوب أستراليا أنه يمكن استخدام مستخرج من قشور الفاكهة لتركيب المادة المستخدمة فى معالجة التربة الملوثة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بى سى) أنه يتم حاليا استخدام هيدريد البورون لصهر المواد التى يمكن أن تحلل الزيت، أو ترك التربة ملوثة.

وقال الدكتور يرساو إن الجسيمات النانوية الجديدة التى توصل إليها باستخدام قشور المانجو المجففة والمهروسة والمغلية والمصفاة والمختلطة مع كلوريد الحديد يمكن أن تجمع بين مادة أكثر كفاءة يمكنها إزالة 90% من السموم من التربة.

وأضاف أن هذا الاكتشاف يقدم حلا مستداما لتنظيف التلوث النفطى، مشيرا إلى أن نفس المادة التى تم توليفها بواسطة مستخلص قشور المانجو أزالت 99% من المواد السمية فى المياه الملوثة.

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