أبرز 10 فيديوهات فى التوك شو..ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار..وإغلاق جزئي في محور الأوتوستراد أسبوعين..والوقت المناسب لشراء الشبكة

خبير مروري:

إغلاق جزئي في محور الأوتوستراد لمدة أسبوعين

الزراعة:

حملات تحصين المواشي استباقية لمواجهة الأمراض الوبائية الشتوية

خبير طاقة:

مصر تملك خبرة وبنية أساسية جيدة في المجال النووي



تناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية ،اليوم السبت، العديد من القضايا بجانب المداخلات الهاتفية لمسئولين وخبراء وشخصيات عامة.



ويرصد "صدى البلد" أبرز الأخبار والموضوعات التي تناولتها برامج التوك شو:



الأرصاد: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وتوقعات بسقوط أمطار



قال الدكتور محمد شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة جنوبًا نهارًا لطيف ليلًا.



وأضاف «شاهين»، خلال مداخلة هاتفية على القناة «الأولى»، أن هناك اختلافًا ملحوظًا في درجات الحرارة عن مقارنة بالأيام الماضية، والجميع يشعر بارتفاع نسبة الرطوبة، مشيرًا إلى أن درجات الحرارة ستعود إلى معدلاتها اعتبارًا من يوم الاثنين القادم.



وأوضح مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك سحبًا منخفضة ومتوسطة في جنوب البلاد، وشبورة مائية خلال الأيام القادمة على الطرق الزراعية والساحلية، وتوقع سقوط أمطار على السواحل الغربية وجنوب سيناء ومناطق البحر الأحمر.







- خبير مروري: إغلاق جزئي في محور الأوتوستراد أسبوعين



أكد اللواء أحمد هشام، الخبير المروري، أن هناك هدوءًا في الحركة المروية منذ الصباح الباكر وحتى الآن، نظرا لأن اليوم يعتبر إجازة رسمية في أجهزة الدولة والمدارس، ولا توجد كثافات مرورية.



وأضاف «هشام»، خلال مداخلة هاتفية على القناة «الأولى»، أنه متوقع حدوث كثافات مرورية في وسط المدينة ومحاور الربط بين المدن ومناطق التحويلات، مشيرًا إلى أن هناك خدمات مرورية مكثفة مدعمة بالأوناش والآليات والمساعدات الفنية على مدار اليوم.



ونوه الخبير المروري، بأنه تم وضع كاميرات مراقبة بمناطق الإغلاق الجزئي في محور الاوتوستراد لمدة أسبوعين لتنفيذ مشروع تحويل كابلات الألياف الضوئية المتزامنة مع أعمال تطوير مدخل المقطم.







- خبير طاقة: مصر تملك خبرة وبنية أساسية جيدة في المجال النووي



أكد الدكتور ماهر عزيز، إستشاري الطاقة والبيئة وتغيير المناخ، أن مصر تملك خبرة وبنية أساسية جيدة في المجال النووي، عكس ما يعتقد الكثير من الناس.



وأضاف «عزيز» خلال لقائه على القناة «الأولى» أن مصر بدأت النشاط ومشروعها النووي منذ عام 56، موضحا أن مصر كان لديها نشاط مفاعل علمي يساهم في التطبيقات السلمية في الطاقة الذرية منها العلاج والزراعة وغيرها من التطبيقات.



وأوضح أن مصر أقامت مفاعل 20 ميجا، وكان لديها قسم خاص في الهندسة النووية تعمل محطات القوى النووية في العالم، إضافةً إلى أن مصر بها أكثر من 3 آلاف خبير متواجدين في هيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات النووية وهيئة المواد النووية.



وأشار إلى أن مصر لديها خبراء في المجال النووي مع الروس، ولدينا خبراء يقيمون التكنولوجيا، وهناك تدريب جيد للكوادر المصرية في موسكو ونتبادل الخبرات مع العلماء الروس.







- الزراعة: حملات تحصين المواشي استباقية لمواجهة الأمراض الوبائية الشتوية



قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إنه جارٍ العمل في الحملة القومية لتحصين الماشية على مستوى الجمهورية، والتي تعد الحملة الخامسة من نوعها لتحصين المواشي وحمايتها من الأمراض.



وأضاف "عبدالدايم"، في لقاء مع برنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "DMC"، صباح اليوم، السبت، أن الحملات القومية لتحصين الماشية هي الأولى من نوعها في مصر، وهي تعتبر خططًا استباقية لمواجهة الأمراض الوبائية التي تصيب الماشية في فصل الشتاء.



وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة إلى أن هناك تواصلًا مباشرًا مع الفلاح لتحصين أكبر عدد من المواشي على مستوى الجمهورية، منوهًا بأنه تم استحداث نظام جديد لترقيم المواشي لمتابعتها بشكل دوري لمعرفة تعدادها من خلال قاعدة بيانات خاصة بها.







- طارق شوقي: نسعى لعمل وقف للإنفاق على التعليم.. فيديو



قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالتعليم وبذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفًا أنهم يعملون على تطوير المعلمين وتحسين أوضاعهم بشتى الطرق.



وأوضح "شوقي"، خلال كلمته بمؤتمر عقد اليوم، السبت، أن الوزارة تسعى لتحديث الموارد الخاصة بالمعلمين من خارج الموازنة الخاصة بها.



وأضاف أنهم يعملون بالتعاون مع وزارة التخطيط وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعمل وقف تعليمي يصرف بدوره على التعليم خلال السنوات القادمة، الأمر الذي سوف يستغرق من 12 إلى 15 عامًا من المصروفات والجهد.









- مصطفى بكري: الرئيس السيسى لديه القدرة على امتلاك مشاعر الآخرين



قال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو أقوى الخطابات السابقة، موضحا أن الرئيس تحدث عن الإنسان العربي والأفريقي وتطرق لازدواجية المعايير.



وأضاف بكري، في مداخلة هاتفية على القناة «الأولى»، أن الرئيس السيسى لديه القدرة على امتلاك مشاعر الآخرين داخل الأمم المتحدة وخارجها، مشيرا إلى أن الرئيس أشعر كل العالم بأنه قادر على أن يقول كلمة الحق، وهو سياسي محنك لديه الكثير من الوعي والتوازن.



وأوضح أن الرئيس السيسي جعل الجميع حتى المختلفين معه يحترمونه ويستمعون إلى وجهات النظر، ومنها صفقة القرن.







- وزير التعليم العالي: نعمل على تدويل التعليم في مصر .. فيديو



أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة تتحرك على الساحة الدولية من أجل تدويل التعليم العالي في مصر، لافتا إلى أن ألمانيا تعد من الدول المهمة جدًا بالنسبة لمصر في مجال تطوير التعليم العالي.



وأضاف "عبد الغفار" خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، السبت، أن الفترة الماضية شهدت زيارات مكثفة لعدد من الدول لإلقاء محاضرات تهدف لشرح سبل تطوير التعليم العالي في الفترة السابقة واهتمام الدولة بهذا المجال، موضحا أن الزيارات شملت إنجلترا، وإسبانيا، إيطاليا، وبريطانيا.



وأشار " عبد الغفار" إلى أن هناك زيارة مرتقبة لليابان في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر المقبل، لتوقيع عدد من اتفاقيات الخاصة للتعاون في مجال التعليم العالي.







- التأمين الصحي: نقدم خدمة جديدة باشتراكات قليلة للطلاب.. فيديو



قال الدكتور محمد نصر، عضو لجنة وضع قانون التأمين الصحي، إن قانون التأمين الصحي على طلبة المدارس والأطفال موجود ويقدم خدمة جيدة باشتراكات قليلة، موضحًأ أن الكثير من الطلاب يقوموا بعمل عمليات على مستوى عال.



وأضاف "نصر"، في مداخلة هاتفية، لبرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "dmc"، صباح اليوم السبت، أنه خطوة جيدة للتأمين على الطلاب والحفاظ على صحتهم.



وأشار عضو لجنة وضع قانون التأمين الصحي إلى أنه جار ميكنة التأمين الصحي، ليتم حصر الجميع وسهولة الوصول إلى المستشفيات.







البترول: نستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الغاز والبترول .. فيديو