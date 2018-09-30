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برلمان

نائب: نتمنى إقرار مشروع قانون إنشاء شركة قابضة للقمامة خلال دور الانعقاد الرابع

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 08:34 ص
النائب محمود عطية
النائب محمود عطية ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال النائب محمود عطية ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إنه يأمل إقرار مشروع قانون إنشاء شركة قابضة للقمامة خلال دور الانعقاد الرابع والذى وتقدم به للبرلمان، مشيرا إلى أن لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان ناقشت القانون ثم أرسل لمجلس الوزراء وبعدها إلى مجلس الدولة، وننتظر عودته إلى المجلس لإصداره.

وأكد عطية فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن إنشاء شركة قابضة للقمامة سيكون له أهميته فى الأماكن الكثيفة بالسكان، بحيث تكون هناك شركات خاصة لجمع القمامة من المنازل نظير أجر معين يكون 10 جنيهات من المنزل و20 جنيها للمحال و30 جنيها لمحال عصير القصب.

وطالب عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان بأن تكون هناك شركة قابضة للقمامة فى كل محافظة مثل الشركة القابضة للصرف الصحى والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه الشركة لن يكون لها أى علاقة بالمجالس المحلية، ولكنها ستتبع قابضة قطاع الأعمال، على أن تتولى هذه الشركة أيضا مراحل جمع القمامة وفصل المخلفات الصلبة وتدويرها والإنتاج.

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