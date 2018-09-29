ضبط نظامين لتمرير المكالمات الدولية بعين شمس وأكتوبر.. صور

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط نظامين لتمرير المكالمات الدولية والإتصالات بعين شمس وأكتوبر.



أكدت معلومات وتحريات مباحث إدارة شرطة الإتصالات وجود نظام لتمرير المكالمات الدولية الواردة إلى البلاد بإستخدام عدد من الأجهزة ذات التقنية العالية، وذلك النشاط كائن بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة، باستخدام أرقام تليفونات أرضية مسجلة بأسماء كلٍ من ع. ا. ع – 33 سنه و م. م. س – 22 سنه ر. ر. م – 26 سنة.



عقب تقنين الإجراءات تم إيفاد مأمورية بالتنسيق بين الإدارة وقطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة ولجنة فنية من الجهات المعنية إلى العنوان المشار إليه وتم ضبطهم.. وبتفتيش محال إقامتهم تم ضبط الأجهزة والمعدات التى تُستخدم فى تمرير المكالمات الدولية.



وفى ذات السياق وعقب إتخاذ الإجراءات اللازمة تم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة ولجنة فنية من الجهات المعنية ضبط شبكة نت منزلى لخدمات الإتصالات والشبكات كائنة بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة والقائم على إدارتها المدعو/ م. ر. ع- 39 سنه مقيم بمحافظة الدقهلية.. لقيامه بإنشاء منظومة إتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة "بدون ترخيص" تم ضبط كافة الأجهزة المعدة للنظام فى حالة تشغيل.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.