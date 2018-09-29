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فن

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 04:19 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يبدو أن الفنانة لقاء سويدان، معتادة على الإصابات والأزمات في الفترة الأخيرة، إذ ظهرت في عقد قران ابنة الفنان صلاح عبد الله وهي تضع على رقبتها واقيا، مما يؤكد تعرضها للإصابة وبرغم من ذلك حرصت على الحضور مرتدية حجابا ليخفي الواقي.

وكانت لقاء قد تعرضت منذ أيام قليلة إلى حريق في منزلها وكتبت على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام :"الحمد لله على كل حال.. حريق بسبب الكهرباء كانت هتولع في البيت.. ربنا ستر اللهم لك الحمد والشكر".

يذكر أن عقد القران، تم أمس في مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر وحرص على الحضور عدد كبير من الفنانين منهم "أحمد عز، المنتج محمد فوزي وحرمه وفاء عامر، محمد رياض وحرمه رانيا محمود ياسين ، أشرف زكي، سهر الصايغ، صابرين، المخرج أحمد شفيق، محسن منصور، أحمد آدم، لؤي عبد الله، وائل عبد الله، محمود البزاوي، شيكو، محمد محمود عبد العزيز، لقاء سويدان، الشيف علاء الشربيني، الاستايلست عماد عبد الله، عمرو محمود ياسين وكريم محمود عبد العزيز ومي كساب وأحمد رزق وفتوح أحمد ومحمد الصاوي".
لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور
لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور
لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور
لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

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