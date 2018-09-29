العثور على جثة سيدة أمام مركز تدريب الشرطة بطنطا والنيابة تأمر بتشريحها

عثرت الأجهزة الأمنية بمحيط مركز تدريب الشرطة بمدينة طنطا بالغربية على جثة سيدة فى العقد الثالث من عمرها ملقاة بطريق إحدي قاعات الأفراح وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي المنشاوي بطنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.





تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطاراً من نقطة نجدة مستشفى المنشاوى العام يفيد وصول جثة مجهولة لسيدة وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء سعيد شكري مدير المباحث الجنائية والعقيد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية وتبين أن الجثة لسيدة تدعى "رغدة مصطفي ابو المعاطي الشامي"، 30 سنة، من قرية محلة مرحوم متزوجة، ولديها طفل عمره 20 يوماً.



