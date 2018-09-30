هضبة أسيوط.. بداية لمجتمعات عمرانية جديدة ضمن رؤية مصر 2030.. وإنشاء منطقة لوجستية لقربها من مطار المحافظة الدولي.. صور

- إنشاء مدينة "ناصر" السكنية على مساحة 6006 أفدنة

- 10 آلاف متر لإنشاء أكبر كاتدرائية في الصعيد ومثلها لإنشاء أكبر مسجد - إنشاء منطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي





يعد مشروع "هضبة أسيوط" الغربية أحد المشروعات العملاقة التي تشهدها محافظة أسيوط، في إطار خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للخروج من الشريط العمراني الضيق بمحافظة أسيوط إلى التوسع في الظهير الصحراوي لخلق فرص جديدة للتنمية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة وكانت البداية بمد شبكة طرق تربط الطريق الصحراوي الغربي بطريق أسيوط الزراعي والطريق الصحراوي الشرقي لتسهيل حركة النقل وإنشاء مجمعات صناعية ومجتمعات سكنية بالمنطقة.





وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، إن مشروع الهضبة الغربية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ومن هنا يجرى العمل في إقامة مدينة سكنية جديدة تحمل اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والذي خرج إلى النور ودخل حيز التنفيذ على أيدي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقرب الانتهاء من المرحلة الثانية لطريق الأمل المؤدي إلى مدينة ناصر الجديدة لخلق أكبر تجمع سكنى بالمحافظة يحتوى على جميع الخدمات والمرافق بعد دعم الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.





وأشار نور الدين إلى أن هذا المشروع يعد من أهم المشروعات العملاقة في صعيد مصر، مؤكدا أن المرحلة الأولى من مدينة ناصر تشمل الحي الأول والثاني بمسطح حوالي 1600 فدان ويتضمن 27 ألف وحدة سكنية ما بين إسكان اجتماعي و6680 وحدة إسكان متوسط و7160 وحدة، موضحًا أنه تم طرح 900 قطعة أرض سكنية متميزة بمدينة ناصر بمنطقة الهضبة الغربية بمساحات تتراوح بين 500م2 إلى 1000م2 لإقامة (فيلات، عمارات) وجارى توصيل المرافق والخدمات لها.





وأضاف أنه تم تخصيص 2.5 فدان أي ما يقرب من 10 آلاف م2 لإنشاء أكبر كاتدرائية في الصعيد للأقباط الأرثوذكس داخل المدينة أمام المساحة المخصصة لبناء مسجد كبير بنفس المساحة بذات المدينة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لبناء دور العبادة مضيفًا إنه تم تخصيص مساحة 185 فدانا لإنشاء جامعة تكنولوجية حديثة وتبلغ تكلفة الأعمال الانشائية بالمشروع حتى الآن 925 مليون جنيه شاملة التعويضات لانتزاع ملكية الأراضي، مشيرا إلى انه يجرى تنفيذ أعمال التفجيرات للمرحلة الثانية كما يجرى تنفيذ الكوبري الرابط لطريق الهضبة بمدينة أسيوط بطول 1800 متر في الاتجاهين بتكلفة 325 مليون جنيه.





وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ 1584 وحدة سكنية (66 عمارة) بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة ناصر "غرب أسيوط" ولم يتم طرحها حتى الآن كما يجرى تنفيذ 1440 وحدة سكنية (60 عمارة) بمشروع "سكن مصر" بالمدينة.





وأضاف المهندس ياسر عبد الله رئيس جهاز مدينة ناصر الجديدة، أن طريق الهضبة الغربية والذي يطلق عليه طريق الأمل يشق الهضبة الغربية بطول 22 كليو متر وعلى ارتفاع 180 متر ويخلق مجتمعات عمرانية على جانبيه ويربط بين الطريق الصحراوي الغربى أسيوط - القاهرة والطريق الزراعى والطريق الصحراوي الشرقي "أسيوط - الكريمات"، و"أسيوط- سوهاج - البحر الأحمر" ويتم تنفيذه بإشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد وشركة المقاولون العرب موضحا أن مسار الطريق يمر على الهضبة الغربية بطول 15 كيلو ويبدأ فى النزول بمسافة 2 كيلو ثم مرورًا على كوبري علوي بجوار مخر سيل درنكة بطول 1.8 كيلو متر ومنطقة أراضي زراعية بطول 4 كيلو متر حتى يربط مع الطريق الدائري لمدينة أسيوط ثم كوبرى الواسطى على النيل.





يذكر أنه صدر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية رقم (78) لسنة 2017 بتخصيص مساحة 6006.2 فدان من مساحة الأرض المملوكة للدولة أعلى منطقة الهضبة الغربية لإقامة التجمع العمراني الجديد والذي يحتوي على مناطق سكنية وترفيهية واقتصادية وتعليمية وصناعية (صناعات صغيرة ومتوسطة) وخدمات إقليمية ودينية وصحية ومنطقة خدمات تجارية وحكومية وإدارية ومنطقة مولات ومنطقة لوجستية لقربها من مطار أسيوط الدولي وتساهم فى إحداث تنمية عمرانية وزراعية واقتصادية وسياحية وتساعد فى حل مشاكل الإسكان.



