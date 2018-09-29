إصابة سيدة بطلقات خرطوش على يد طليقها بسبب خلافات زوجية بالسويس

أصيبت سيدة بطلقات خرطوش إثر قيام طليقها بإطلاقها عليها بمنزلها بمنطقة حي الأربعين بمحافظة السويس، إثر خلافات زوجية وتم نقلها فورا إلى مستشفى السويس العام.



تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، إخطارا من المقدم على جبر رئيس مباحث قسم شرطة الأربعين، بإصابة ربة منزل فى منزلها بطلقات خروطوش أطلقها عليها طليقها وفر هاربا إثر خلافات زوجية بينهما.



وقامت سيارة الإسعاف بنقل السيدة إلى قسم الطوارئ بمستشفى السويس العام، وانتقل فريق من المباحث بقسم الأربعين إلى مكان الحادث واستمع إلى شهود العيان في المنطقة.



تم تحرير محضر بالواقعة لإحالته لنيابة الأربعين .