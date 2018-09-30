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ديني

هل تقبيل الزوجة أثناء الوضوء يبطله؟ أمين الفتوى يجيب

الأحد 30/سبتمبر/2018 - 01:21 ص
صدى البلد
إيمان طلعت
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تقبيل الزوجة أثناء الوضوء فيه اختلاف بين العلماء فعند الشافعية أن من قبل زوجته أثناء الوضوء ينقض، وينقضه إذا كان بشهوة عند الأحناف.

وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « هل تقبيل الزوجة أثناء الوضوء ينقضه؟»، أن الرجل إذا قبّل زوجته أو مس يدها ولم يُنزل ولم يُحدث فإن وضوءه لا يفسد لا هو ولا هي، وذلك لأن الأصل بقاء الوضوء على ما كان عليه حتى يقوم دليل على أنه انتقض، ولم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، وعلى هذا يكون مس المرأة ولو بدون حائل ولو بشهوة وتقبيلها، كل ذلك لا ينقض الوضوء، فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم : ( قَبّل امرأة من نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ).

وتابع " أن العلماء إختلفوا في ذلك، فمنهم من قال إن مسست المرأة انتقض الوضوء بكل حال ومنهم من قال إن مسستها بشهوة انتقض الوضوء وإلا فلا، ومنهم من قال إنه لا ينقض الوضوء مطلقاً وهذا القول هو الراجح.

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