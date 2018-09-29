فتاة تقتحم مباراة كرة قدم وتضرب حبيبها حتى الموت بالصين

تلقى لاعب كرة قدم ضربات موجعة أمام باقي أعضاء فريقه على يد صديقته التي اقتحمت أرض الملعب، أثناء تأديته إحدى المبارايات.



فقد تعرض هذا اللاعب الصيني لهذا الهجوم الموحش على يد حبيبته التي أكتشفت أنه متزوج من سيدة أخرى، حسبما جاء في صحيفة "ذا ميرور" البريطانية.



وعند اقتحام الفتاة للمباراة أطلق الحكم صفارته، لإيقاف المباراة حتى ينتهى العراك بين الفتاة واللاعب، بينما حاول اللاعبون أن يفضوا العراك ولكنهم لم يتمكنوا من ذلك.



وقد ظهرت لقطات فيديو الفتاة وهي تسدد اللكمات في وجه حبيبها، وتشده من قميصه،فيما كان يحاول هو الهروب منها ولكن محاولاته بأت بالفشل، لينتهي الأمر بشده إلى سور حديدي و انهالت عليه بالصراخ والضرب، ووقعت تلك الأحداث على أرض ملعب كرة القدم في مدينة "تشونجتشينج" الصينية.



وكانت الفتاة تصرخ بعبارات واحدة وهي تضربه "هل أنت متزوج؟.. قد لا تكترث زوجتك لكنني أكترث!، هل أنت متزوج أم لا؟، لماذا فعلت هذا بي؟ هل أبدو وكأنني سهلة الخداع؟".

