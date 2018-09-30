عنيك في عنينا تكافح العمى بـ5 قوافل من الدلتا للصعيد

واصلت مبادرة عنيك في عنينا، إطلاق قوافل الكشف عن مسببات العمى برعاية مجلس الوزراء، بمحافظات قنا وأسوان والبحيرة والغربية والفيوم.





وصرحت الدكتورة شيماء صبري المدير التنفيذي للمبادرة، أنه تم الكشف على 3800 حالة خلال يوم واحد، بقرية النجاح بمركز بدر محافظة البحيرة، وقرية دقرن مركز كفر الزيات بالغربية، وقرية الحمر والجعافرة مركز قوص بقنا، وفي الفيوم قرية قصر الباسل مركز اطسا، وقرية النجاجرة بكوم امبو محافظة أسوان، ووذلك بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية وبالتنسيق مع قيادات المحافظات.





وأضافت صبري، أن قوافل عنيك في عنينا أبرزت ارتفاع عدد المصابين بمرض المياه البيضاء وخاصة في محافظات قنا والبحيرة، مشيرة إلى أنه تم تشخيص ما يزيد عن ٥٠٠ حالة تحتاج إجراء عمليات مياه بيضاء خلال قوافل أمس، إضافة إلى عمليات أخرى ما بين إزالة ظفرة وزرع عدسة وتصحيح حول أطفال وعمليات تثبيت وزرع القرنية.



