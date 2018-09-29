رئيس المحلة يستقبل وفد وزارة البيئة بمصنع تدوير القمامة لتطوير منظومة العمل..صور

وأجرى الوفد جولة داخل المصنع وتفقد معداته وطرق التشغيل وأساليب التدوير الموجودة بالمصنع والمقلب الوسيط بجوار المصنع، كما عقد عددا من اللقاءات والحوارات مع رئيس المدينة ومسئولي المصنع حول كيفية إدارة منظومة النظافة بالمحلة، كما تأتي ضمن خطة وزارة البيئة لتطوير منظومة النظافة وحماية البيئة المصرية وخفض معدلات التلوث.



كما تفقد رئيس المدينة فعاليات حملة نظافة مكبرة بقرية كفر حجازي التابعة للوحدة المحلية بشبرا بابل بمشاركة الوحدات المحلية لقرى صفط تراب والهياتم والشهيدى والبنوان وشبرا بابل وبشبيش تحت إشراف حمدي صديق نائب رئيس المدينة وبحضور رؤساء الوحدات لتلك القرى.



كما قامت الحملة برفع تراكمات القمامة الموجودة بشوارع القرية باستخدام معدات الوحدات المحلية المشاركة بالحملة.



وكان رئيس المدينة قد أجرى جولة مفاجئة بقطاعات قرية كفر حجازي ووجد العديد من أكوام القمامة لم يتم رفعها منذ أسبوعين، وأحال على خلفية الزيارة رئيس الوحدة للتحقيق، وأمر بفسخ عقد المتعهد بجمع القمامة من القرية.



استقبل اللواء ناصر طه رئيس مركز ومدينة المحلة بمحافظة الغربية اليوم السبت بمصنع تدوير القمامة وفدا من وزارة البيئة برئاسة الدكتورة ناهد السباعي رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة والمهندس أحمد شومان نائب رئيس فريق العمل بالبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصعبة.