برلمانية النور: توريد وتصنيع 1300 عربة قطارات خطوة لتطوير السكة الحديد

أشاد الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، بصفقة توريد وتصنيع 1300 عربة سكة حديد جديدة، ووصفها بالخطوة الغير مسبوقة في تاريخ السكك الحديدية.





وأشار "خير الله" في بيان له، أن ما يميز هذه الصفقة هو تكاتف المؤسسات المعنية للحصول على صفقة مميزة فنيًا و ماليًا، بخطوات علمية وإدارية مدروسة تُوجت باختيار التحالف الروسي المجري الممثل في شركة ترانسماش هولدينج.





وأوضح "رئيس برلمانية النور"، وبناء على العقد الذي تم توقيعه فقد تم الاتفاق على أن تقوم الشركة ببناء ورشة جديدة في مصر لعمل العمرات الخاصة بهذه العربات، بالإضافة إلى أنه جارِ التفاوض مع الشركة لتوقيع عقد صيانة لمدة 15 عامًا للعربات، على أن تكون الصيانة تحت إشرافها، وكذلك تدريب العاملين بالورش لمدة 15 عاما على أعمال الصيانة للمحافظة على مستوى العربات واستدامة الخدمة المقدمة من خلالها.



