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فن

وصول جثمان الصحفية هند موسى لمستشفى السويس العام

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:15 م
هند موسى
هند موسى
سعيد فراج
وصل جثمان الزميلة الصحفية هند موسى، رئيس قسم الفن بجريدة التحرير، إلى مستشفى السويس العام، وذلك بعد وفاتها في ريعان شبابها، إثر حادث أليم في رحلة عودتها إلى القاهرة بعد تغطية فعاليات الدورة الثانية لمهرجان الجونة السينمائي.

ولم يحدد إلى الآن موعد تشييع جثمان هند موسى، وتنتظر أسرة المغفور لها وصول الجثمان من مستشفى السويس العام إلى القاهرة، وإنهاء إجراءات الدفن لتحديد موعد الجنازة والعزاء.

وأسفر الحادث أيضًا عن إصابة الزميلة منى الموجي الصحفية في قسم الفن بموقع مصراوي، ومكوثها بمستشفى السويس إلى الآن، ويتقدم "صدى البلد" بخالص التعازي لأسرة المغفور لها بإذن الله هند موسى، مع التمنيات بالشفاء التام والعاجل للزميلة منى الموجي.

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