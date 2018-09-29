وزير التعليم يشق طريق التطوير.. ويؤكد: الرئيس السيسي يحضر الملتقى الأول لمدارس التربية.. سنحصل على جائزة التميز في نوفمبر.. جهود لتغيير نظام حوافز المعلمين.. وحل أزمة كثافة الفصول يحتاج 100 مليار جنيه

وزير التعليم:

الوزارة تسلمت شحنة من 100 ألف تابلت حتى الآن.. وهناك شحنة ثانية على وصول

أزمة كثافات الفصول تحتاج 100 مليار جنيه لحلها خلال 10 سنوات

نتعاون مع التخطيط لعمل وقف يصرف على التعليم في السنوات القادمة



نظم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا هامًا بقاعة الفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة، تحدث خلاله عن أبرز أحداث الأسبوع الأول للعام الدراسي 2018/2019 ، إلى جانب توقيع بروتوكول هام يخص حوافز المعلمين.



وخلال المؤتمر، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم الاثنين المقبل إطلاق الملتقى العربي الأول لطلاب مدارس التربية الخاصة والدمج في شرم الشيخ.



وقال الوزير، أن هذا الملتقى تنظمه لأول مرة وزارة التربية والتعليم سوف يحضره رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي وبمشاركة عدد من الدول العربية على رأسها البحرين والكويت وغيرها من الوفود العربية، وعدد من أبناء مدارس التربية الخاصة، مؤكدًا أن أجواء تحضيرات المؤتمر مبهجة جدًا ومعنويات ابناء مدارس التربية الخاصة مرتفعة جدا لانهم يشعروا بمدى الاهتمام بهم في الوقت الحالي.



كما تطرق الوزير خلال المؤتمر إلى أجواء بدء العام الدراسي، حيث أكد أنه لأول مرة هذا العام تم تكليف 27 من مسئولي وزارة التربية والتعليم انتشروا في المحافظات لمتابعة بدء العام الدراسي الجديد، في أول أسبوع دراسة موضحا أن الصورة التي شاهدها على الأرض من خلال متابعة المدارس كانت أجمل مما كان في تصور الوزارة، مشيرًا إلى أنه اهتم بتفقد مخازن الكتب المدرسية واطمأن على وصول الكتب وتوزيعها معلنا عن تسليم الكتب المتاخرة في بعض المدارس قبل نهاية الأسبوع الجاري كما تم تسلم الطلاب بسنوات النقل كتبهم بالكامل بنسبة 99%.



وفى سياق متصل أشار الوزير إلى أن الوزارة تسلمت شحنة من 100 ألف تابلت حتى الآن، وهناك شحنة ثانية على وصول، استعدادا لتوزيع هذه الأجهزة على طلاب الصف الأول الثانوي.



ونوه الوزير إلى أنه تم توصيل شبكات الألياف الضوئية للمدارس الثانوية لتوصيل الإنترنت فائق السرعة كما تم توفيرمحتوى رقميا هائلا تمت إضافته لبنك المعرفة لخدمة طلاب الصف الأول الثانوي بالإضافة إلى أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع مؤسسة الأزهر للتعاون في تطوير منظومة التعليم العام والأزهري بنفس الآليات، كما سيتم التعاون من أجل حل أزمة العجز في المعلمين



كما أكد شوقي ، أن البعض يتلذذون بنكد المصريين، بالتزامن مع بدء إطلاق نظام التعليم الجديد في المدارس وتطبيقه على تلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي مشيرا الى إن أزمة كثافات الفصول موجودة منذ سنوات طويلة، وحلها يحتاج إلى ميزانيات وأراضٍ لبناء مدارس جديدة وغيرها من المتطلبات الهامة التي لا يمكن توفيرها في يوم وليلة، مشيرًا إلى أن أزمة كثافة الفصول لن يتم حلها إلا بعد 10 سنوات، كما أن هذه الأزمة تحتاج لـ100 مليار جنيه لحلها.



وعبر الوزير عن استيائه من قيام البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بتصدير الطاقة السلبية التي من شأنها أن تصدر روح الإحباط والتشكيك لدى المصريين كتداول صور قديمة وصور لمدارس من خارج مصر لتوجيه الاتهامات لوزارة التربية والتعليم على الرغم من أن ما يتم إنجاز حقيقي لا يصح تجاهله بل لابد من تشجيعه.



وخلال المؤتمر أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خبر سار ، حيث أعلن أن الوزارة حصلت على جائزة عالمية اسمها جائزة التميز في التعليم وسنتسلمها في نوفمبر القادم.



وأوضح أن الوزارة تبذل أقصى جهدها لتوفير تعليم أفضل لجميع ابناء مصر بدون تمييز، وذلك على الرغم من كل التشكيك والتخوين الذي نواجهه يوميًا على مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، وذكر الوزير أنه رغم كل ذلك حرصت الوزارة لى الإستجابة لأولياء الأمور الرافضين لمستوى كتاب كونتكت الخاص بتلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي في المدارس التجريبية والخاصة ، وتقرر إعداد كتاب ذي مستوى أعلى وهو كتاب كونكت بلس وسيكون جاهزا خلال 10 أيام.



و قال الوزير: "نعمل مع وزارة التخطيط حاليًا، لعمل وقف للتعليم يصف على التعليم المصري في السنوات القادمة، ويضمن استمرارية الصرف على نظام التعليم الجديد" مؤكدا أن الوزارة ستستكمل خطة التطوير مهما زادت محاولات التشكيك والإحباط، مشيرا إلى أن الدولة كلها مهتمة بإصلاح حال التعليم في مصر في المرحلة المقبلة.



كما أعلن عن أنه بالنسبة لموضوع ارتفاع كثافات الفصول، فسوف تعقد الوزارة اجتماعا مع مهندسين ورجال أعمال للوصول الى حلول مبتكرة خارج الصندوق، لأن حل هذه الأزمة مكلف جدا مؤكدا إن الوزارة تعي جيدًا حجم أزمة الكثافات ولم تنكرها أبدا، مشيرًا إلى أن الأمر لا يمكن حله بين ليلة وضحاها ولكنه يحتاج إلى 10 سنوات على الأقل فى السياق ذاته أشار شوقي إلى أن الشهور القادمة ستشهد إنجازات كبيرة جدا في المنظومة التعليمية في مصر ابرزها توفير الرعاية الصحية للمعلمين، والشمول المالي، وتقديم حوافز جديدة لهم، وتقليل التعامل الورقي، وتفعيل التعامل الإلكتروني في جميع المؤسسات التعليمية.



ومن جانبه أعلن شوقي أن مصر ستشارك في معرض فرانكفورت للكتاب، بتواجد كبير من خلال وزارة التربية والتعليم وبنك المعرفة المصري يوم 12 أكتوبر.



وقال الوزير، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، إن هناك العديد من الإنجازات جار تحقيقها على أرض الواقع لصالح العملية التعليمية بما فيها الطلاب والمعلمون والإداريون مطالبا جميع المصريين بالتفاؤل ومتابعة ما يتحقق بثقة، محذرا من عدم الانسياق وراء ما يتم تداوله من أخبار مغلوطة وشائعات تهدف إلى إحباط كل محاولات التطوير.



وفى سياق آخر، أكد شوقي أنه منذ عام ونصف العام فكرنا في وسيلة لقياس أداء المعلمين ومكافآتهم وفقًا لكفاءاتهم من خارج الموازنة الخاصة بالدولة، ومن هنا لجأت الوزارة لاستخدام وسيلة جديدة ببروتوكول جديد بالتعاون مع شركة فيزا مصر.



وأعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه تقرر أن يتم اليوم توقيع بروتوكول لرفع حوافز المعلمين، حيث سيتم تقديم 27 خدمة وفقًا لهذا البروتوكول لرفع وتحسين المستوى الاجتماعي للمعلمين والإداريين.



وأشار "عمر"، خلال مؤتمر صحفي منعقد اليوم بالوزارة، إلى أن هذا البروتوكول سيخلق قنوات عند تجار التجزئة لتقديم خصومات خاصة المعلمين، إضافة إلى توفير تأمين طبي فريد للمعلمين، وبطاقة تميز المعلمين في مختلف المحلات، وإتاحة عمليات السحب بالمجان كما أنه سيتم التعامل مع المعلمين بنظام النقاط لتحويل التحسن في الأداء بمقابل مادي مع شركائنا في البنوك.



واضاف عمر إن مميزات البروتوكول تتمثل في الشمول المالي، حيث تم تضمين المعلمين في المنظومة المالية، وبناء صورة ذهنية مختلفة للمعلمين، وعروض وخصومات للمعلمين في الاسواق، سيتم عمل حملة اعلانية كبيرة لتغيير صورة المعلمين في المجتمع الى صور أفضل كما أشار شوقي إلى أن الوزارة مهتمة جدا بتحسين أحوال المعلمين بأفكار خارج الصندوق.



وفيما يخص المعلمين أكد عمر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أصدرت تعليمات عاجلة لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس، بأنه ممنوع منعًا باتًا اتخاذ أي قرارات بنقل أي من المعلمين الذين حضروا تدريبات نظام التعليم الجديد موضحا الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، أنه لابد أن يشعر المعلم بالاستقرار في مدرسته، وألا يتم نقله بشكل عشوائي، مشيرًا إلى أن هذه ستكون فلسفة نظام التعليم الجديد مؤكدا أنه سيتم تشكيل لجنة تنفيذية لإعداد جدول زمني لتنفيذ برنامج تحفيز ومكافأة المعلمين من خلال إعداد جدول زمني، وخلال 3 أشهر سيشعر المعلم بنتائج البرنامج، والذي سيقدم خدمات ورعاية صحية مختلفة، إلى جانب تخفيضات كبيرة لجميع السلع سيحصل عليها المعلمون.



واضاف عمر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم، إن الوزارة تعد حاليًا كتيب من 180 صفحة، وهو عبارة عن أسئلة وأجوبة تنظم عمل وعلاقة المعلم بأطراف العملية التعليمية، حيث اكتشفت الوزارة وجود 14 ألف قرار منظم لدورة العمل معظمها أصبح منتهي الصلاحية، ولكن يقوم بعض المسئولين بتطبيقها سواء بحسن أو سوء نية موضحا أن البرتوكول الموقع مع شركة "فيزا مصر" سيضمن استثمارات مباشرة وغير مباشرة، لافتًا إلى أن المعلمين الذين تم تدريبهم ممنوع الاقتراب منهم لأنهم سفراء الوزارة للتغيير خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن هذا العام سوف يتم القضاء على العجز فى أعضاء هيئة التدريس بالتنسيق مع الأزهر.



كما أكد الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة أرسلت للمديريات التعليمية نشرة بما تم حذفه من مناهج الطلاب من الصف الثاني حتى السادس الابتدائي موضحا إن الحذف هنا هدفه التخفيف عن الطلاب تنفيذا لما وعدت به الوزارة، مشيرا إلى أن نسبة التخفيف تتراوح بين 15 و20%.