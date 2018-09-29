250 ألف جنيه إيرادات يوم الدين بعد جائزة أفضل فيلم في الجونة

حقق فيلم "يوم الدين" إيرادات بلغت 250 ألف جنيه فى ثلاث أيام حيث تم طرحه تجاريا يوم 26 سبتمبر الحالى وذلك بجميع دور العرض وان كان تم طرحه بشكل محدود فى المنيا بمسقط رأس أحد أبطال الفيلم الذى وافته المنية وذلك فى 23 سبتمبر الحالى.





الفيلم مرشح للاوسكار من قبل نقابة المهن السينمائية ليمثل مصر لافضل فيلم اجنبى فى 2019 والفيلم تدور احداثه فى اطار اجتماعى حيث يعلى القيم الإنسانية وذلك من خلال مريض الجذام والذى يتعرض لعديد من المواقف الصعبة والفيلم من اخراج ابو بكر شوقى.



