رئيس المصريين الأحرار: الصداقة الحزبية مع الصين تخدم تعاون البلدين.. صور

استقبل قيادات حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية وسط حفاوة وترحيب، زيارة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب الاولى للمقر الجديد أمام الجندي المجهول بميدان المنشية.



وكان في استقبال رئيس الحزب حال وصوله للإسكندرية النائب طارق السيد أمين الحزب بالمحافظة، والمهندس مايكل نبيل أمين التنظيم ، ومنى كيرلس الأمين المساعد، كما حضر اللقاء قيادات القطاعات والدوائر ومنهم خالد العزومي رئيس قطاع غرب الإسكندرية، وسامح أنيس ممثلا عن رئيس قطاع المنتزه.



وشارك الاجتماع ايضا وائل سمير أمين شباب الحزب بالمحافظة وطارق مخلوف أمين ذوي الأحتياجات الخاصة، ومحمد قاسم ونسرين صالح مساعدو أمين التنظيم ومن امناء الدوائر حضر عبد المنعم نعومي أمين دائره الدخيلة وهشام هنو أمين دائرة باب شرق، وإسلام الدياش أمين دائرة المنتزه،و شريف عصام نائب عن أمين دائره محرم بك وايضا إيمن عبد الحميد مسؤول لجنه الشؤن القانونية وخالد صديق مسؤول لجنه خدمة المواطنين،وسميره شكري مسؤولة العلاقات العامة.



وتفقد د. عصام خليل المقر الجديد مهنئا أبناء الحزب؛مشددا على ضرورة أن يكون منبرا وطنيا لخدمة البلاد وابناء الإسكندرية وتحقيق أيولوجية الحزب وأهدافه.



وعقد اجتماع مفتوح مع قيادات المصريين الأحرار باﻹسكندرية للوقوف على تحركات الامانات والدوائر واجاب على تساؤلات الحضور.



وأكد د. عصام خليل، أن اتساق قيادات الحزب مع الشارع هدفا رئيسي لامحاله وخدمة الوطن والمواطن واجب أساسي مع تعزيز التحرك في أطار استراتيجية الحزب وهدفها بناء الإنسان والحفاظ على الهوية الوطنية بكل صورها.



وتحدث رئيس المصريين الأحرار عن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة واثارها ودلالاتها عن مكانة مصر وقدرتها علي القيادة واستعادتها للريادة.



كما تطرق الأجتماع عن سبل التعاون والصداقة الحزبية بين المصريين الأحرار والحزب الشيوعي الصيني(الحاكم) وتبادل الخبرات ودور التحرك الحزبي لخدمة البلدين.