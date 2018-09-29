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أخبار العالم

مهاتير محمد يدين انتهاكات ميانمار بحق أقلية الروهينجيا

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:27 م
صدى البلد
أ ش أ
أدان رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد انتهاكات الحكومة الميانمارية بحق الأقلية المسلمة في إقليم راخين.

وقال مهاتير - في كلمته خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ 73 وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (برناما) الماليزية اليوم السبت - : "إنني أعتقد أنه لا يجب التدخل في الشؤون الداخلية لبلد ما ولكن هل يشهد العالم حدوث مجزرة ولا يفعل شيئًا".

وأضاف رئيس الوزراء الماليزي أن أعمال القتل وانتهاك حقوق الإنسان للروهينجا المسلمين في ميانمار والتي نفتها علنًا الحائزة على جائزة نوبل للسلام أونج سان سو كي أسفرت عن سقوط المئات من الشهداء الذين قضوا قتلًا بالرصاص وذبحًا بالسكاكين وحرقًا بالنار إضافة إلى حرق المنازل والمساجد وإجبارهم على مغادرة وطنهم.

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