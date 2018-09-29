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أخبار العالم

اعتقال إرهابي أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة جنوبي بغداد

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:33 م
صدى البلد
أ ش أ
أفاد مصدر أمني اليوم السبت باعتقال إرهابي أثناء قيامه بزراعة عبوة ناسفة في منطقة السيدية جنوبي بغداد.

وقال المصدر ، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية ، "إن شرطة النجدة والاتحادية تمكنت من القبض على إرهابي كان يقوم بزرع عبوة ناسفة ضمن الشارع التجاري في منطقة السيدية".

وفي السياق ذاته .. قال قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج : "إنه تم اعتقال إرهابي هارب من سجن أبوغريب بعد معلومات استخبارية في منطقة 5 كيلو غرب الأنبار".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي ، إذ شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضًا ملموسًا في التفجيرات والهجمات المسلحة فيما تعثر القوات الأمنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.

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