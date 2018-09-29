اعتقال إرهابي أثناء محاولته زرع عبوة ناسفة جنوبي بغداد

أفاد مصدر أمني اليوم السبت باعتقال إرهابي أثناء قيامه بزراعة عبوة ناسفة في منطقة السيدية جنوبي بغداد.



وقال المصدر ، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية ، "إن شرطة النجدة والاتحادية تمكنت من القبض على إرهابي كان يقوم بزرع عبوة ناسفة ضمن الشارع التجاري في منطقة السيدية".



وفي السياق ذاته .. قال قائد شرطة الأنبار اللواء هادي رزيج : "إنه تم اعتقال إرهابي هارب من سجن أبوغريب بعد معلومات استخبارية في منطقة 5 كيلو غرب الأنبار".



يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي ، إذ شهدت خلال الأشهر القليلة الماضية انخفاضًا ملموسًا في التفجيرات والهجمات المسلحة فيما تعثر القوات الأمنية بين فترة وأخرى على جثث مجهولة الهوية في مناطق متفرقة من العاصمة.