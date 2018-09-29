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محافظات

محافظ البحيرة: رفع كفاءة أعمدة الكهرباء وصيانتها على طرق المحافظة.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:49 م
رفع كفاءة أعمد الإنارة
رفع كفاءة أعمد الإنارة على الطرق الرئيسية الزراعي
جمالات الدمنهورى
شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على ضرورة رفع كفاءة أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية الزراعي - السريع - الطريق الدولي الساحلي) بنطاق المحافظة وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الكهرباء ورفع التالف.

من جانبه أكد المهندس محمد عبد العليم رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء والعضو المنتدب بالبحيرة انه يجرى تنفيذ خطة بدائرة المحافظة لرفع كفاءة أعمدة الكهرباء وصيانتها وتركيب أعمدة جديدة بدائرة المحافظ مشيرا الى أنه سيتم رفع الاعمدة المتهالكة على الطريق الزراعي السريع بكفر الدوار وأنه جاري زراعة أعمدة على الطريق الزراعي السريع بمنطقة دنشال فى بنطاق مركز دمنهور وعمل الصيانه اللازمة لأعمدة الانارة العامة بالطريق الدولي الساحلي "رشيد ،ادكو".

وأشار اللواء خالد جمعة عبد الرحمن عطية - رئيس مركز مدينة دمنهور إلى تنفيذ خطة احلال وتجديد لاعمدة الانارة بطريق حوش عيسي / دمنهور حيث تم زراعة 30 عمود انارة حتى أمس الجمعة مضيفا أنه تم تجديد وصيانة جميع أعمدة الإنارة بدائرة مركز ومدينة دمنهور.
محافظ البحيرة: رفع كفاءة أعمدة الكهرباء وصيانتها على طرق المحافظة.. صور
محافظ البحيرة: رفع كفاءة أعمدة الكهرباء وصيانتها على طرق المحافظة.. صور
محافظ البحيرة: رفع كفاءة أعمدة الكهرباء وصيانتها على طرق المحافظة.. صور
محافظ البحيرة: رفع كفاءة أعمدة الكهرباء وصيانتها على طرق المحافظة.. صور
محافظ البحيرة: رفع كفاءة أعمدة الكهرباء وصيانتها على طرق المحافظة.. صور
محافظ البحيرة: رفع كفاءة أعمدة الكهرباء وصيانتها على طرق المحافظة.. صور
محافظ البحيرة: رفع كفاءة أعمدة الكهرباء وصيانتها على طرق المحافظة.. صور
محافظ البحيرة: رفع كفاءة أعمدة الكهرباء وصيانتها على طرق المحافظة.. صور
محافظ البحيرة: رفع كفاءة أعمدة الكهرباء وصيانتها على طرق المحافظة.. صور
محافظ البحيرة: رفع كفاءة أعمدة الكهرباء وصيانتها على طرق المحافظة.. صور
محافظ البحيرة: رفع كفاءة أعمدة الكهرباء وصيانتها على طرق المحافظة.. صور
محافظ البحيرة: رفع كفاءة أعمدة الكهرباء وصيانتها على طرق المحافظة.. صور

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