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فن

عرض فيلمي أبطال من مصر وصائد الدبابات بمناسبة الاحتفال بـ 6 أكتوبر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:36 م
صدى البلد
أحمد إبراهيم
يقيم مركز الثقافة السينمائية احتفالية خاصة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيدة وذلك بمنطقة وسط البلد يوم 3 أكتوبر المقبل.

وتشهد الاحتفالية عرض فيلمى "أبطال من مصر" للمخرج أحمد راشد والثانى بعنوان "صائد الدبابات" للمخرج خيرى بشارة.

ومن المقرر أن يقام بعد عرض الفيلمين ندوة خاصة مع صناعهما ويتم مناقشته الأعمال التى تناولت حرب أكتوبر المجيدة وهل استطاعت أن تعبر عنها كما ينبغي أم لا.

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