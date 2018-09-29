وزير الصناعة والتجارة يزور معرض أوتوماك فورميلا

حرص المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة على زيارة معرض أوتوماك فورميلا 2018 في دورته الخامسة والعشرون وقد تفقد الوزير أجنحة الشركات المشاركة في المعرض وتعرف على أحدث الطرازات التي سجلت ظهورها الأول بالسوق المصرية خلال فعاليات المعرض .





وقال المهندس عمرو نصار خلال زيارته إن صناعة السيارات تمثل أحد أهم القطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد القومي خاصة أنها قاطرة لتنمية العديد من القطاعات الصناعية المرتبطة بها، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تتمتع بكافة المقومات التي تؤهله ليصبح مركزًا رئيسيًا لصناعة السيارات في منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.





وجاءت زيارة نصار لمعرض أوتوماك فورميلا بعد عودته من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى للولايات المتحدة الأمريكية حيث كان نصار ضمن الوفد المرافق للرئيس في زيارته.. وعقب عودته حرص نصار على زيارة معرض أوتوماك فورميلا 2018.

وقال الوزير إن معرض أوتوماك فى يوبيله الفضي يُعد فرصة حقيقية وملتقي لكافة مصنعي السيارات لتبادل الرؤى والخبرات التي تسهم بشكل كبير في تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز المنافسة بين الشركات العاملة في السوق المصرية.





واشاد نصار بالتواجد القوى لكبرى شركات السيارات فى هذا المعرض وإطلاق أحدث الطرازات الجديدة لعام 2019 في إطار تنافسي يسهم في إنعاش حركة السوق ويمنح الثقة للمستهلكين فى المنتجات المعروضة، لافتًا إلى أن المعرض يضم ولأول مرة عرض للسيارات الكهربائية سواء الجديدة أو المستعملة وكذا السيارات الهجين والتى تمثل مستقبل صناعة السيارات فى العالم.



