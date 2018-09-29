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استجابة لـ صدى البلد: إصلاح بالوعة الموت ببني سويف بأمر المحافظ.. صور

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:51 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
في استجابة سريعة لما نشر بموقع «صدى البلد» الإجباري من وجود احدى البالوعات غير المغطاة بميدان الشهيد محمد هارون الزراعيين سابقا ، وما تمثله من خطورة على حياة المارة، تحت عنوان "بالوعة موت في قلب بني سويف تهدد حياة المواطنين .. فيديو وصور " قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بإزالة أسباب الشكوي .

كلف المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، اللواء عصام العلقماني السكرتير العام للمحافظة بالتواصل مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف وإدراة المتابعة بالمحافظة بدراسة الشكوى واعداد تقرير بالاجراءات والحلول المنفذة.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بمعاينة الوضع على الطبيعة، وتبين ان الفتحة المذكورة خاصة بموتور تشغيل نافورة الميدان، وعلى الفور قامت الوحدة المحلية تحت إشراف على يوسف نائب رئيس المدينة وبحضور مسؤولى المنطقة الثانية،حيث قامت الوحدة المحلية باعداد غطاء اسمنتى وتم تركيبه أعلى الفتحة المذكورة مع تهذيب الحشائش الموجودة حول الفتحة ، وذلك اليوم السبت 29 سبتمبر2018.


استجابة لـ صدى البلد: إصلاح بالوعة الموت ببني سويف بأمر المحافظ.. صور
استجابة لـ صدى البلد: إصلاح بالوعة الموت ببني سويف بأمر المحافظ.. صور
استجابة لـ صدى البلد: إصلاح بالوعة الموت ببني سويف بأمر المحافظ.. صور

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