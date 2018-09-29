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محافظات

ضبط تاجر تموين جمع سلعا تموينية لبيعها فى السوق السوداء بالدقهلية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:54 م
وكيل مديرية التموين
وكيل مديرية التموين
همت الحسينى
شنت لجنة من شئون التموين والرقابة بمديرية تموين الدقهلية برئاسة عبد العزيز محمد الناصر رئيس اللجنه حملة على التجار التموينين بالمطرية ، ضمت كلا من حنان عبده إبراهيم رئيس قسم الإحتياجات بمديرية التموين ومحمد حمدان ابراهيم ولجنه من ادارة المطريه تضم محمود زكريا الحجاوى و محمد محمد عبد الفتاح و محمد علي الشامى لضبط السوق والحفاظ على المواطنين والتصدى لمحاربة غلاء الأسعار.

وتم خلال الحملة تحرير محضرين لتجار تموينيين قام الأول بتجميع سلع تموينيه بمقدار 3452 جنيه ومخالفة القرار 483 لسنه 1987 والثانى لتاجره تموينيه لعدم التزامها بالمواعيد القانونيه لفتح وغلق المحل ومخالفة القرار رقم 312.

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