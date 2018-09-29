وزير الاتصالات يفتتح فعاليات مؤتمر ومعرض تكني سميت بالإسكندرية

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تشجيع ودعم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال باعتباره حجر الأساس لبناء اقتصاد المعرفة، مشيرا إلى الدور الحيوي للشركات متناهية الصغر والشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير 76% من فرص العمل.





جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمؤتمر ومعرض "تكني سميت" Techne Summit الذي يعقد على مدار يومين في مكتبة الإسكندرية تحت رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا بالاتحاد العام للغرف التجارية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا".





حضر فعاليات الحفل أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، و يان تيسليف سفير السويد بالقاهرة، والمهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا، ونخبة من الخبراء المتخصصين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.





وخلال كلمته استعرض الوزير الجهود المبذولة لتهيئة البيئة الحاضنة للابتكار، وتطوير الأفكار الخلاقة للشباب وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة، ورفع قدرات الشركات الناشئة، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، وتشجيع مفاهيمه بين الشباب والطلاب في مختلف المراحل العمرية. مؤكدا على أنه تم إنشاء أربع مناطق تكنولوجية في عدد من المحافظات لتكون بمثابة مراكز لاستقبال الشركات المبدعة الصغيرة والمتناهية الصغر وشباب المبدعين، كما يتم التعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لإقامة 7 مجتمعات للإبداع التكنولوجي في الجامعات المصرية كمرحلة أولى لرعاية الإبداع وتشجيع الشباب على الإبداع وريادة الأعمال.





وأضاف طلعت أنه تتم إتاحة عدد من البرامج التدريبية لتأهيل الشباب للعمل في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تخصصات تكنولوجية مختلفة بما يتواكب مع ديناميكية سوق العمل ومتطلباته من خلال منصة الأكاديمية الرقمية المتاحة ضمن مبادرة "رواد تكنولوجيا المستقبل"، موضحا أنه سيتم البدء في برامج تدريبية لبناء قدرات آلف خريج في مختلف تخصصات تكنولوجيا المعلومات.





وعبر وزير الاتصالات عن أمله في الشباب المصري خصوصا في وجود براعم المبدعين ومشاركتهم في المؤتمر والمعرض؛ حيث اصطحب سيادته أصغر المشاركين بالمؤتمر والذي يعد نموذجا للنشء المبدع، مشيرا إلى أنه يمثل رمز للمستقبل.





كما استعرض أهم المشروعات التي تقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذها بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة لبناء مجتمع رقمي قادر على احتضان الإبداع والفكر الخلاق؛ وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للتحول إلى المجتمع الرقمي وتعزيز الشمول المالي، مشيرا إلى أنه سيتم إتاحة أكثر من 20 خدمة حكومية في منتصف يونيو 2019 والتي ستتيح الفرصة للشركات الناشئة لبناء تطبيقات على الهاتف المحمول تدعم المنظومة التكنولوجية للخدمات الإلكترونية المقدمة في قطاعات الدولة المختلفة.





وقد قام الوزير بافتتاح معرض "تكني سميت" Techne Summit الذي شمل مشروعات شباب المبدعين والشركات الناشئة؛ حيث دار حوار مفتوح بين الدكتور عمرو طلعت والشباب المبدع حول مشروعاتهم واستمع السيد الوزير إلى رؤيتهم لتطوير هذه المشروعات، وأهم البرامج التي تقدمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم الابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال.



