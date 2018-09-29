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محافظات

محو أمية 8 أفراد شرط للحصول على شهادة تخرج طلاب جامعة بني سويف

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:55 م
الدكتور منصور حسن
الدكتور منصور حسن
محمد عبد الحليم
وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن على المذكرة المعروضة من نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بشأن توقيع المجلس الأعلى للجامعات اتفاقية مع الهيئة العامة لتعليم الكبار يقوم بموجبها طلاب كليات "الآداب ، وعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتربية، والتربية للطفولة المبكرة، والخدمة الاجتماعية" بمحو أمية 8 طلاب أو أفراد في قريتهم أو في الحي السكني الذي يعيش فيه، على مدى سنوات الدراسة، الأربعة اعتبارا من العام الدراسي 2018- 2019 م، أي يطبق على طلاب الفرقة الأولى لهذا العام.

وأوضح الدكتور منصور حسن أنه سيتم تحديد أسماء الأميين من خلال الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة، وتقوم الهيئة بتحديد مستوى الطلاب عند بداية العام الدراسي، وامتحان الطلاب عند نهاية العام، على أن يقوم الطالب بإحضار بيان به أسماء الطلاب معتمد ومختوم من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وصور من شهادات الطلاب.

ويقوم طالب الفرقة الأولى بكتابة إقرار بمحو أمية 8 أفرد كشرط أساسي لتخرجه بدءا من العام الجامعي 2018- 2019م وسيستمر على الطلاب الجدد بعد ذلك.

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