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فن

فنانو الشمس يشاركون بملتقى البرلس أكتوبر المقبل‎

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:52 م
الفنان إسماعيل مختار
الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح
سعيد فراج
قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، في بيان صحفي، إن فرقة الشمس لدمج ذوي الإحتياجات الخاصة تشارك ضمن فعاليات " ملتقى البرلس الدولي" للرسم على الحوائط والمراكب، والذي تنظمه مؤسسة الفنان عبد الوهاب عبد المحسن للثقافة والفنون والتنمية بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، بمشاركة 15 فنانا من ذوي الإحتياجات الخاصة بالفرقة و لمدة 15 يوم تبدأ من الإثنين 1 أكتوبر المقبل، وذلك في إطار اتجاه البيت الفني للمسرح للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بدمج ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع عن طريق الفن.

تقول الفنانة وفاء الحكيم مدير الفرقة، وبحسب البيان، أن فناني الفرقة من ذوي الاحتياجات الخاصة يشاركون بورش الرسم والتصوير على القوارب بمدينة البرلس، تحت إشراف مدرب المجموعة الفنان شادي قطامش، وذلك لتفعيل دور الفنون في المجتمع المحلي وتحسين نوعية الحياة في قرى تحتاج الى مجهود كبير لوصول الخدمة الثقافية اليها.

,تعد هذه هي المشاركة الثانية للفرقة في فعاليات دولية، حيث شاركت الفرقة خلال شهر سبتمبر الجاري ضمن عروض "ملتقى ليالي السلام الدولي" بالمغرب بعرض أنتيكا أول عرض من إنتاج الفرقة.

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