للأمهات..وصفات سريعة لأيام المدرسة المزدحمة

زحام أوائل أيام الدراسة يجعل قضاء ساعةٍ أخرى في إعداد الطعام مهمةً صعبة، لذا جمعنا لك وصفاتٍ سريعةً يمكنك إتمامها في ربع ساعة، لتخفيف مهامك بعد مدرسة طفلك،وفقًا لـ"سي بي سي "سفرة.





-تشيكن كساديا:

الكساديا وصفة مكسيكية لا تحتاج للتتبيل مسبقًا أو لمكونات كثيرة، كما أنها تحضر في سندويتشات التورتيلا الجاهزة، وتحتوي على مكونات الوجبة المتكاملة.



-مكرونة بصوص البيستو:

صوص البيستو هو صوص إيطالي، يعتمد دائمًا على مكون أخضر، سواء كان الريحان أو السبانخ، مع كريمة الطهي، وهو سريع التحضير من مكونات قليلة ومشبعة في نفس الوقت.



-أرز سريع بالكاري والمشروم:

أبسط طريقة لتحويل الأرز إلى وجبة متكاملة، ومغذية ومشبعة لطفلك، كما يمكنك إضافة بقايا الدجاج التي يرفض الأطفال تناولها مرة أخرى، بعد تسخينها مع المشروم والكاري.