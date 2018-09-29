طارق شوقي: تم توزيع الكتب على 98% من المدارس الحكومية

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تعمل علي حل العديد من المشاكل التي تواجهها المنظومة التعليمية، والتي يرجع جزء منها للعادات السيئة والفساد وسوء التوزيع.



أوضح شوقي خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن ما تم رصده من سلبيات وإيجابيات أول أسبوع دراسة، أن الوزارة تعمل على منظومة توزيع الكتب، والتي تم الانتهاء من 98% من المدارس الحكومية، على خلاف المدارس الخاصة، مضيفا أن الوزارة قامت بتغيير نظام التحصيل، لمنع حدوث أي تلاعب.



وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن توزيع الكتب يصل لجميع المدارس خلال الأسبوع المقبل.