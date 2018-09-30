حكم جمع الصلوات بسبب الجامعة

قال الشيخ أحمد ممدوح، امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصلاة هى عمود الدين وأساسه، وهي الفرق بين المسلم والكافر، لذلك حث الإسلام على المواظبة عليها، وقد أمر الله بالمحافظة على الصلاة فقال تعالى: (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين) وتوعد سبحانه وتعالى من يتكاسل في أدائها ويؤخرها عن وقتها بالويل فقال عز وجل: (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون)، فيجب على الإنسان ان يؤدى الصلاة فى وقتها.



وأضاف ممدوح، فى إجابته على سؤال « حكم تجميع الصلوات بسبب الجامعة؟»، أن تجميع الصلوات حرام وغير جائز وإخراجها عن وقتها من الكبائر.



وأشار الى انه إن لم تستطيعي أن تصلى فى اى مكان فعليكي ان تخرجي من منزلك متوضئة و تصلى الظهر وتجمعى معه العصر فى وقت الظهر جمع تقديم كوامل أو لو ستعودى للمنزل قبل المغرب فتجمعى الظهر مع العصر فى وقت العصر جمع تأخير ولكن لا يصح أن تأخري الظهر والعصر من وقتهم الى ان يأتى وقت المغرب، فعلكي أن تجتهدى بقدر الإمكان ان تكون طريقة جمع الصلوات ليست هى العادة المطردة فلا تلجأى اليها إلا عند عدم القدرة على إقام الصلاة فى وقتها.