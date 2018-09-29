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أخبار العالم

وزير خارجية سوريا يؤكد استعداد دمشق لعودة اللاجئين

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:36 م
وزير الخارجية السوري
وزير الخارجية السوري وليد المعلم
رويترز
أبلغ وزير الخارجية السوري وليد المعلم الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، بأن بلاده مستعدة للعودة الطوعية للاجئين الذين فروا خلال الصراع المستمر منذ أكثر من سبعة أعوام.

قال المعلم إن بلاده ترحب بأي مساعدة تتعلق بإعادة الإعمار من الدول غير المشاركة في "العدوان" على سوريا.

وأضاف أن الدول التي لا تقدم سوى مساعدات مشروطة أو تواصل دعم الإرهاب فإنها ليست مدعوة وغير مرحب بها للمساعدة.

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