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تعليم

جامعة عين شمس تكشف أسباب تقدمها في التصنيفات العالمية

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:42 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
علق الدكتور عبد الناصر سنجاب، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، على إدراج جامعة عين شمس ضمن أفضل 1200 جامعة في العالم، مشيرا إلى أن الجامعة ظهرت في أكثر من موقع وأخذت حقها، نتيجة جهود كبيرة خلال العامين الماضيين.

وأضاف سنجاب، في تصريحات لـ«صدى البلد» أن الأبحاث العلمية لها عامل أساسي في تقدم ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، مشيرا إلى أنه تم العمل خلال الفترة الماضية على الاستفادة من أبحاث الجامعة من خلال عدم اللجوء لأبحاث خارجية في حالة وجود أبحاث سابقة للجامعة يمكن الرجوع والاستناد إليها في الشأن المطلوب.

وأكد نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن أعداد الأبحاث العلمية في ازدياد بشكل مستمر، مشيرا إلى أن الجامعة عملت على ذكر اسم الجامعة في الأبحاث العلمية الخاصة بأساتذة الجامعة.

وأوضح أن جامعة عين شمس دخلت ضمن تصنيف شنغهاي العالمي، مشيرا إلى أن الجامعة لم تتقدم بطلب للدخول في التصنيف، ولكن تصنيف شنغهاي هو من يبحث عن أفضل الجامعات عالميا لاعتمادها في التصنيف.

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