علي جمعة: العرب قديما كانوا يحبون الخمر جدا

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن هناك 220 اسما لله سبحانه وتعالى في الشريعة الإسلامية كلها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم" اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك" والحديث في المسند وصحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده، لا يعلمها غيره".



وأضاف "جمعة" خلال لقائه على فضائية " سي بي سي": كان للشيء الواحد أكثر من اسم عند العرب، وكانوا يحب الخمر جدا ، مشيرا إلى أن العرب إذا أحبت شيء أو أخافته أكثرت من أسمائه.



وتابع": آيات الصفات ليست من المتشابهات، وفي السنة أسماء أخرى لله عز وجل مثل القدير والصانع.