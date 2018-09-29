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حوادث

تجديد حبس 13 إرهابيا من المتورطين فى تنفيذ حادث الواحات

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:58 م
ًصورة أرشيفية - محاكمات
ًصورة أرشيفية - محاكمات
اسلام مقلد
قررت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تجديد حبس 13 ارهابيا من المتورطين فى تنفيذ جريمة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهم ولآخرين المتهمين عددا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واعتناق أفكار تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها.

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