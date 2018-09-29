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حوادث

تجديد حبس 4 أشخاص لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين

السبت 29/سبتمبر/2018 - 06:09 م
ًصورة أرشيفية - محاكمات
ًصورة أرشيفية - محاكمات
رامى المهدي
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن، اليوم السبت، تجديد حبس 4 متهمين لاتهامهم مع آخرين ببث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والمعروفة بمكملين 2، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها بث أخبار كاذبة لقناة مكملين الإخوانية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون "إرهابية"، والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

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