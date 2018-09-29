محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي الليلة

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه منافسه فريق تشيلسي بعد قليل في إطار الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.



وشهدت التشكيلة تواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح في التشكيلة الأساسية ليقود هجوم الفريق أمام البلوز.



ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وذلك بعد الفوز في 6 مباريات.