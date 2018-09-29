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رياضة

محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام تشيلسي الليلة

السبت 29/سبتمبر/2018 - 05:51 م
صدى البلد
نور عادل
أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن التشكيلة الأساسية التي ستواجه منافسه فريق تشيلسي بعد قليل في إطار الجولة السابعة بالدوري الإنجليزي.

وشهدت التشكيلة تواجد المحترف الدولي المصري محمد صلاح في التشكيلة الأساسية ليقود هجوم الفريق أمام البلوز.

ويتصدر فريق ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، وذلك بعد الفوز في 6 مباريات.

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