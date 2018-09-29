وزير خارجية كوريا الشمالية: لا نثق في واشنطن ولن نبادر بنزع سلاحنا

قال وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونج أمام الأمم المتحدة اليوم إن استمرار العقوبات على بيونج يانج يزيد من عدم ثقتها في الولايات المتحدة.



وأضاف ري خلال التجمع السنوي لزعماء العالم في الأمم المتحدة "بدون أي ثقة في الولايات المتحدة لن تكون هناك طمأنينة في أمننا القومي".



وأشار إلى أنه سيكون "من المستحيل في ظل مثل هذه الظروف أن نبادر لنزع سلاحنا من جانب واحد".