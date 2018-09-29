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أخبار البلد

السفارة الأمريكية بالقاهرة: ميلانيا ترامب تزور مصر في أكتوبر

السبت 29/سبتمبر/2018 - 06:07 م
ميلانا ترامب
ميلانا ترامب
محمود نوفل
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكى ستقوم بأول رحلة منفردة لها منذ تسلم ترامب مقاليد الحكم في البيت الأبيض إلى غانا وملاوي وكينيا ومصر خلال الأسبوع الأول من أكتوبر القادم.

وذكرت السفارة في بيان لها، أنه منذ إطلاق حملة "كن بيست" في مايو ، أتيحت الفرصة لميلانيا ترامب لمقابلة الأطفال في جميع أنحاء العالم، وتشجيع المنظمات والبرامج الناجحة التي تشارك هدفها كسيدة أولى للولايات المتحدة - دعم ومساعدة الأطفال.

وأشارت السفارة إلى تصريحات سيدة أمريكا الأولى التي قالت فيها: "منذ أن أصبحت السيدة الأولى، حظيت بشرف التحدث مع العديد من أزواج زعماء العالم" ، تتحد دائمًا مناقشاتنا بالرغبة العالمية في تزويد الأطفال بالدعم والأدوات اللازمة لنمو البالغين السعداء والصحيين والمسؤولين. يسرني أن أعمل مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بشأن ما أعرف أنه سيكون رحلة ذات مغزى ".

وأوضحت السفارة أن مكتب السيدة الأولى يعمل عن قرب مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتخطيط الزيارات في رحلتها القادمة خلال الرحلة، حيث ستعمل على معرفة المزيد عن دور الولايات المتحدة في تقديم المساعدة للبلدان على تحقيق الاكتفاء الذاتي.

وستركز رحلتها على رعاية الأم والوليد في المستشفيات، والتعليم للأطفال، والثقافة العميقة والتاريخ العريق في كل بلد أفريقي، وكيف تدعم الولايات المتحدة كل بلد في رحلته إلى الاعتماد على الذات.

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