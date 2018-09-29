طارق شوقي: ملتقى عربي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بشرم الشيخ

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن الملتقي العربي الأول للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، سيقام علي مدار أربعة أيام بداخل المدينة الشبابية بشرم الشيخ، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة جنوب سيناء.





وأضاف "شوقي" خلال مؤتمر صحفي أذيع علي فضائية أكسترا نيوز، أن الوزارة تتشرف بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي سوف يقوم بإطلاق الملتقى مساء الاثنين.





وأشار وزير التربية والتعليم، إلي أن الهدف من الملتقى تعريف الناس بقدر المشكلة التي يعاني منها الأطفال ذوي الإعاقة، كيف يمكن التعاون معهم وتقبلهم، التوعية بطريقة الكلام معهم دون أي مساس بمشاعرهم.



