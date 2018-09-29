وزير الصناعة يتفقد جناح شنايدر إلكتريك مصر بمعرض أوتوماك فورميلا.. صور

تفقد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة جناح شركة شنايدر إليكتريك مصر، في معرض القاهرة الدولي للسيارات "أوتوماك فورميلا"، والذي يحتوي على مجموعة متنوعة من حلول شحن السيارات الكهربائية في مصر.





وخلال تفقد وزير التجارة والصناعة لجناح شنايدر إليكتريك، قدم المهندس شريف عبد الفتاح، عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس شنايدر إليكتريك مصر وشمال شرق أفريقيا والمشرق العربي للشئون الحكومية والطاقة المتجددة، بشرح تفصيلي لمهمات شحن السيارات الكهربائية التي تصنعها شنايدر إليكتريك.





وأوضح المهندس شريف عبد الفتاح في حديثه للوزير، أن شنايدر إليكتريك تقوم بتصنيع نوعان من شواحن السيارات، الأول هو شاحن من فئة DC، وهي شواحن سريعة تسمح لمستخدمي السيارات الكهربائية بشحن 80 بالمائة من البطارية في أقل من 30 دقيقة، وتتواجد هذه الفئة علي طرق السفر. والفئة الثانية هي شواحن AC وتتواجد في مختلف الأماكن سواء في مراكز التسوق والمطاعم والنوادي الرياضية ودور السينما والجامعات، وأشار المهندس شريف عبد الفتاح إلى أنه بالفعل تم افتتاح أول موقع لشحن السيارات الكهربائية على طريق القاهرة - السويس رسميا في فبراير الماضي لتكون المحطة الأولي من نوعها في مصر.





وأبدى وزير التجارة والصناعة، اهتماما كبيرا بمعرفة احتياجات شركة شنايدر إليكتريك للتوسع في تصنيع مهمات شحن السيارات الكهربائية في مصر، وأوضح نائب رئيس شنايدر إليكتريك مصر، أن الشركة متلك بالفعل خطط توسعية كبيرة خلال الفترة المقبلة فى كلا من مصر ولبنان، كما وعد الوزير بزيادة التعاون خلال الفترة المقبلة لإقامة نقاط شحن في مختلف محافظات الجمهورية.



