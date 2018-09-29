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البابا تواضروس : الإنجيل والصلوات والأسرار والخدمة .. مصادر للفرح

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:16 م
صدى البلد
مايكل سمير
عقد قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لقاءًا مع شباب كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبوسيفين بمدينة بيلفيل، بولاية نيوچيرسي وأجرى معهم حديثًا مطولًا أجاب خلاله على العديد من أسئلتهم.

وبحسب بيان للكنيسة، وفى معرض إجابة قداسته على سؤال حول كيف وضع فرح وبهجة الله فى القلوب، قال : "كل ماتقترب للمسيح كل ماتاخد منه الفرح وكل ماتبعد عن المسيح كل ما يبعد عنك الفرح، زي الشمس كل ما تقرب تشعر بالدفء وحياتك تمشي صح وكل ماتبعد تشعر بالبرودة.

وتابع كلما تقترب تزداد فرحًا وكلما تبتعد يقل الفرح، الحاجات الحلوة الدينيوية لا تستمر لكن تمسك في الصخرة وستجد الفرح الحقيقي، مش هتشبع أبدًا إلا مع المسيح كل ماتقترب تكون شبعان وفرحان وفي بهجة ورضا وفرح مجيد وثابت جواك، والفرح يأتي من الإنجيل من الكنيسة والمذبح والخدمة، مصادر الفرح لا تنتهى إنجيلك صلواتك أسرارك التي تمارسها والخدمة، كل هذا يملؤك فرحًا.

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