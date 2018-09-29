جمعية مستثمري الغاز: اكتفاء مصر الذاتي رسالة طمأنة ومؤشر إيجابي للتصدير المبكر

قال محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز، إن وزارة البترول وضعت خطة محكمة ونفذوها على أرض الواقع من أجل تحقيق اكتفاء مصر من الغاز الطبيعي وتحقيق فائض.



وأضاف " سعد الدين " في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن إعلان وزارة البترول استلام آخر شحنة مستوردة من الغاز، دليل على زيادة معدل الإنتاج من الغاز المقدر بـ 6.6 مليار قدم مكعب يوميا، موضحا ان الاستهلاك الفعلي يصل لـ 6.4 مليار قدم مكعب يوميا.



وتابع:" اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز الطبيعي رسالة طمأنة للمستثمرين والمصانع على مستوى القطاع الخاص"، موضحا أن الإكتفاء الذاتي يوفر على الحكومة تكلفة استيراد الغاز مما يحسن ميزان المدفوعات ويسهم في خفض عجز الموازنة.



وأكمل:" هناك مؤشرات إيجابية بتصدير الغاز الطبيعي من مصر في بداية عام 2019، بما يسهم في زيادة موارد الدخل القومي".

