قصة الخادمة وعجوز مدينة نصر.. غافلته بطريقة شيطانية وارتكبت جريمتها

لم ترحم الفتاة الشابة شيخوخة الرجل الذي منح لها عملا في بيته أملا في مساعدته فيما يعجز عن فعله من متطلبات الحياة التي بات يواجهها وحيدا، قبل أن يقرر الاعتماد على الخادمة.



الفتاة لم تغض طرفها عن أموال الرجل الضعيف، حتى راقبت مقتنياته وقررت بوازع شيطاني الانقضاض على تلك الأموال وسرقتها دون أن تترك لذلك أثرا أو شبهة.







عقدت الخادمة العزم، وفكرت في حيلة شيطانية تمكنها من ارتكاب جريمتها، فوضعت مخدرا في شراب العجوز، وما أن فارق الوعي حتى قامت بسرقة 12 ألف جنيه و4 ساعات يد رجالي وهاتف محمول

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الرجل الذي يعمل موظفا بالمعاش أفاق على سرقة ممتلكاته فتقدم ببلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر يفيد باختفاء المسروقات من داخل منزله، لكنه لم يتهم أحدا .

بالانتقال والفحص وإجراء المعاينة، تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على العقار محل سكن المجنى عليه، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الخادمة طرفه .