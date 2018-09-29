قصة الخادمة وعجوز مدينة نصر.. غافلته بطريقة شيطانية وارتكبت جريمتها

لم ترحم الفتاة الشابة شيخوخة الرجل الذي منح لها عملا في بيته أملا في مساعدته فيما يعجز عن فعله من متطلبات الحياة التي بات يواجهها وحيدا، قبل أن يقرر الاعتماد على الخادمة.
الفتاة لم تغض طرفها عن أموال الرجل الضعيف، حتى راقبت مقتنياته وقررت بوازع شيطاني الانقضاض على تلك الأموال وسرقتها دون أن تترك لذلك أثرا أو شبهة.
الفتاة لم تغض طرفها عن أموال الرجل الضعيف، حتى راقبت مقتنياته وقررت بوازع شيطاني الانقضاض على تلك الأموال وسرقتها دون أن تترك لذلك أثرا أو شبهة.
الرجل الذي يعمل موظفا بالمعاش أفاق على سرقة ممتلكاته فتقدم ببلاغ إلى قسم شرطة مدينة نصر يفيد باختفاء المسروقات من داخل منزله، لكنه لم يتهم أحدا.
بالانتقال والفحص وإجراء المعاينة، تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص المترددين على العقار محل سكن المجنى عليه، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة الخادمة طرفه.
تم ضبطها، واعترفت بارتكاب الواقعة، وأضافت أنها نظرا لعملها كخادمة طرف المجني عليه وعلمها بمعاناته من أمراض الشيخوخة، خططت لسرقته، وبتاريخ الواقعة قامت بمغافلته ووضعت عقارا منوما داخل مشروب أعدته له، وعقب تناوله وفقده الوعي استولت على المسروقات، وتم بإرشادها بمسكنها ضبط جميع المسروقات.