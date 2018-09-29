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مرأة

نصائح طبية للفتاة بعد سن الثلاثين .. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 06:59 م
صدى البلد
ريهام قدري
انتشرت ظاهرة تأخر الزواج الفترة الاخيرة، ولذلك نصح الدكتور عمرو حسن، استشاري امراض النساء والتوليد، الفتيات بالمحافظة علي الخصوبة مع بداية الثلاثينات، حيث تبدأ الخصوبة في الإنخفاض، هذا لا يعني إستحالة الحمل في هذه المرحلة، بل هناك مجموعة من الطرق التي تساعد في تحسين الخصوبة وزيادة فرص الحمل خلال هذه المرحلة من العمر.

وأضاف استشاري امراض النساء والتوليد، أن فرص الخصوبة تتمثل في:

1- البعد عن التدخين والمخدرات وغيرها من المدمرات التي تؤثر علي خصوبة الفتاة
2- الاهتمام بالاكل الصحي المفيد
3- الاهتمام بالرياضة وممارستها بشكل منتظم
4 - انتبهي من زيادة الوزن والمحافظة علي السن المثالي
5 _ الرجوع لشجرة العيلة والسؤال عن الامراض التي اصيبت بها الام او الخالة او الجده وبداية المتابعة الطبية مع طبيب امراض نساء لتفادي اي معوقات تؤخر او تؤثر علي الحمل وخصوبة الفتاة بعد سن الثلاثين.

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