ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

نبيل العربي وحسام عيسى أول الحضور في عزاء المفكر جلال أمين

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:13 م
صدى البلد
محمد بدران - صلاح مهدي
بدأ منذ قليل عزاء المفكر الراحل جلال أمين، بمسجد عمر مكرم بالتحرير، ويتلقى العزاء عدد من الأسرة والأصدقاء.

وكان أول الحضور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، والكاتب الصحفى مجدى شندي، والدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي السابق.

يذكر أن المفكر الراحل جلال أمين، وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ83 عاما، ودفن بمدافن العائلة دون جنازة.

وجلال أمين صدر له العديد من المؤلفات، ومنها كتاب "وصف مصر في نهاية القرن العشرين" في الاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام، و"عولمة القهر" و"ماذا حدث للمصريين؟" من أشهر كتبه والذي يشرح التغير الاجتماعى والثقافى في حياة المصريين خلال الفترة من 1945 إلى 1995.

ترشيحاتنا

قصة الخادمة وعجوز مدينة نصر.. غافلته بطريقة شيطانية وارتكبت جريمتها

تعرف على حقيقة قيام فتاة منتقبة بتقبيل الفنان عبدالله بالخير على المسرح

بالطبل والمزمار.. استقبال شعبي لرئيس الفيفا بشرم الشيخ.. فيديو وصور

ماذا قال نتنياهو عن إعلان ترامب حل الدولتين؟

اللجنة الأولمبية توضح كيفية تطبيق عقوبة الإيقاف ضد مرتضى منصور

شاهد .. محمد صلاح يهدر فرصة التعادل لـ ليفربول أمام تشيلسي

سر زيارة أمير قطر إلى 4 دول لاتينية

طرح أكثر من 20 خدمة حكومية على الموبايل منتصف 2019

تفاصيل قتل صاحب سوبر ماركت شهير بسوهاج.. فيديو صور

خبير أمن معلومات يكشف سبب خروج الملايين من حسابات فيس بوك.. فيديو

رسميا.. الكاف يوقف مرتضى منصور عاما ويغرمه 40 ألف دولار

الكاف يصدر 10 قرارات هامة بعد انتهاء اجتماعات شرم الشيخ

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الصناعة يتفقد جناح شنايدر إلكتريك مصر بمعرض أوتوماك فورميلا.. صور

أتيليه أون لاين.. ملاذ طلبة الجامعات للهروب من ارتفاع أسعار الملابس

لقاء سويدان تظهر بواقي للرقبة في عقد قران ابنة صلاح عبد الله.. صور

مدبولى: نستهدف تنفيذ 50 ألف غرفة فندقية بالعلمين الجديدة.. صور

سعفان: عقد امتحان لطلاب الجامعة العمالية للحصول على البكالوريوس

فيديو

أحمد رفعت: صفقة القرن نصب سياسي.. فيديو
حمدي الميرغني: عشت و أوس أوس 5 سنوات فى غرفة على البلاط .. فيديو
مشاهد الدمار الكارثي وموجات تسونامي تجتاح جزيرة سولاويسي.. فيديو
تشيلسي يتقدم على ليفربول ومحمد صلاح يهدر فرصة التعادل في الشوط الأول.. فيديو
شاهد .. محمد صلاح يهدر فرصة التعادل لـ ليفربول أمام تشيلسي

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟

هل تؤيد تفعيل تطبيق إلكتروني لتسجيل غياب الطلاب والمعلمين بالمدارس؟