نبيل العربي وحسام عيسى أول الحضور في عزاء المفكر جلال أمين

بدأ منذ قليل عزاء المفكر الراحل جلال أمين، بمسجد عمر مكرم بالتحرير، ويتلقى العزاء عدد من الأسرة والأصدقاء.



وكان أول الحضور نبيل العربى، أمين عام جامعة الدول العربية السابق، والكاتب الصحفى مجدى شندي، والدكتور حسام عيسى وزير التعليم العالي السابق.



يذكر أن المفكر الراحل جلال أمين، وافته المنية الثلاثاء الماضي، عن عمر ناهز الـ83 عاما، ودفن بمدافن العائلة دون جنازة.



وجلال أمين صدر له العديد من المؤلفات، ومنها كتاب "وصف مصر في نهاية القرن العشرين" في الاقتصاد والسياسة والثقافة والإعلام، و"عولمة القهر" و"ماذا حدث للمصريين؟" من أشهر كتبه والذي يشرح التغير الاجتماعى والثقافى في حياة المصريين خلال الفترة من 1945 إلى 1995.