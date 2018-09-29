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محافظات

تحويل مدرستين ثانوي عام إلى عسكرية بالوادي الجديد

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:02 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
منصور ابو العلمين
أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور إبراهيم التداوي، بدء العمل في تحويل مدرستين بمركزي الخارجة والداخلة لمدارس عسكرية.

أكد التداوي أنه تم تجهيز مدرسة محمد أنور السادات الثانوية العسكرية بإدارة الخارجة التعليمية، ومدرسة "موط الثانوية للبنين"، بإدارة الداخلة التعليمية، حيث جارٍ تجهيز (حجرة القائد العسكري "تجهيزات مكتبية" – فصول دراسة عسكرية – حجرات السلاح – تجهيزات ميدان الرماية وتدريب الطلاب).

وأوضح أن أعمال التجهيز والتحويل تجري في المدرستين بالتنسيق الكامل والمستمر مع المستشار العسكري بالمحافظة، تجهيزًا واستعدادًا لهذا العمل التربوي المتميز ليدخل الخدمة خلال الفترة القليلة المقبلة.

وكان قد صدق القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، يوم الخميس 27 سبتمبر الجاري، على تحويل مدرستين في محافظة الوادي الجديد إلى مدارس عسكرية.

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