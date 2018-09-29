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أحمد رفعت يعلق على خطاب الرئيس السيسي في الأمم المتحدة.. فيديو

السبت 29/سبتمبر/2018 - 06:59 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
قال الكاتب الصحفي، أحمد رفعت، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر عن دور مصر في المرحلة القادمة، ويليق بمكانتها ودورها التاريخي في المنطقة، وعبر عن قضايا الوطن العربي سواء كانت في سوريا او اليمن او ليبيا والعراق.

وأضاف "رفعت" في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد على أنه مع الجيش الليبي ووحدة المؤسسة العسكرية الليبية، لافتا إلى أن الدبلوماسية المصرية ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري تحدثت عن قطر ودورها في دعم الإرهاب خلال تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية لحضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع: "الرئيس عبد السيسي أكد على إصرار مصر على فضح الإرهاب ووجهه القبيح الذي تعاني منه كافة دول العالم".

وأكمل: " تطرق الرئيس السيسي للحديث عن الدول النامية التي تعاني من الفقر، ويقابلها الدول المتقدمة المهتمة فقط بالتسليح، بالإضافة إلى ضرورة تعديل ميثاق الأمم المتحدة وتوسعة عضوية مجلس الأمن".

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