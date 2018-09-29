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أخبار البلد

محمد جبران: القوى العاملة تبذل مجهودا كبيرا لدعم العمل النقابي ولا تتدخل فيه

السبت 29/سبتمبر/2018 - 07:30 م
صدى البلد
محمد غالي
قال محمد جبران، رئيس النقابة العامة للبترول، نائب رئيس الاتحاد العام، أن وزارة القوي العاملة تقوم بمجهود كبير لمساعدة العمل النقابي، مضيفا ان الوزارة يقتصر دورها على تقديم المشورة وأنها لا تتدخل في العمل النقابي.

واكد، جبران، في تصريحات لـ"صدي البلد" ان الوزير محمد سعفان يهتم بتطوير الجامعة العمالية وجعلها منارة للطلاب في التعليم الفني، مشيرا إلى دور قيادات الاتحاد في مساندة عملية التطوير.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد، الوزير محمد سعفان خاطب وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لمحاولة حل مشكلة الجامعة العمالية، وهو ما تم بالفعل، حيث أصدر وزير التعليم العالي قرارًا بالموافقة على عقد امتحان موحد للطلاب الحاصلين على دبلوم مهني سنتين من الجامعة العمالية شعبتي التنمية التكنولوجية والعلاقات الصناعية.

وأشار جبران، أن معاملة خريجي الجامعة العمالية هي نفس معاملة الحاصلين على شهادة مماثلة لهم، وذلك من خلال عقد امتحان لاستكمال دراستهم الجامعية والحصول على درجة البكالوريوس.

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