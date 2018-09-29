أوس أوس يكشف حقيقة كره حمدي الميرغني قبل مسرح مصر

قال الفنان محمد أسامة "أوس أوس"، إن هناك حالة من المقت والكره المتبادل مع الفنان حمدي الميرغني، قبل بدء العمل معاً في مسرح مصر، مضيفا أن الصدفة جمعت بينهما داخل مسرح الأوبرا، وقد نقد كل منها الأسلوب الفني للآخر، منوها "كنا بنسترخم بعض بدون سبب".





وأوضح أوس أوس خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامية مني الشاذلي في برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على فضائية سي بي سي، أنهم اجتمعوا خلال مسرح مصر الذي جمعهم به الفنان أشرف عبد الباقي، وقد أصبحوا الأقرب داخل طاقم العمل مما دفعهم للسكن معا لخمس سنوات، داخل نفس الغرفة.



