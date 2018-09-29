المالية تعرض أبرز ملامح الإصدار الخامس لموازنة المواطن..مستندات



وحددت الموازنة الجديدة كيفية انفاق الموارد من بينها اهمها الضرائب لتمويل المصروفات العامة وقيمتها 1.424 تريليون جنيه، موزعة بين 61.7 مليار جنيه لقطاع النظام و شئون السلامة العامة، و 674.4 مليار للخدمات العامة، و 61.8 مليار للصحة و 61.3 مليارا للشئون الاقتصادية، و 53.4 مليار جنيه للاسكان والمرافق، و 25.2 مليار جنيه للشئون الثقافية والدينية و الشبابية، و 115.6 مليار للتعليم و 2.2 مليار جنيه للبيئة، و 298.9 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بالاضافة لـ59.3 مليار جنيه للأنشطة المتنوعة.

أصدرت وزارة المالية للمرة الخامسة علي التوالي موازنة المواطن للعام المالي 2018/2019 الجاري والتي بدأت منذ 3 شهور، لنشر الوعي ببنود ومصروفات الموازنة للمواطنين من غير المعنيين بالملف الاقتصادي.والتزمت وزارة المالية علي مدي 4 إصدارات سنوية لموازنة المواطن بدأت منذ العام المالي 2014/2015 تحت عنوان " من حقك تعرف"، وبدأت تتوالي عملية اصدارها ضمن تعهداتها للمجتمع المدني والمؤسسات الدولية بالافصاح عن البيانات الخاصة بالموازنة.واستطاعت الوزارة قبل انقضاء العام المالي الماضي الحصول على الترتيب رقم 43 في مؤشر شفافية الموازنة والذي كان قوامه 116 دولة، وهو ما يعني ان مؤشر افصاح مصر عن بيانات موازناتها كان جيدا مقارنة بدول عربية اخري كانت في ادني مستويات الافصاح عن بيانات موازنتها أبرزها قطر والمملكة العربية السعودية واليمن.وعرضت المالية خلال اصدارها الجديد من موازنة المواطن بأسلوب مبسط تقسيم الموازنة العامة بشرح مبسط للمواطنين من خلال الرسوم البيانية و الانفوجراف و المحددة للإيرادات و المصروفات العامة و بعض المصطلحات الخاصة بتلك الموازنة أبرزها " عجز الموازنة" وحجمه وأثره علي التنمية، إذ تبلغ قيمته 438.6 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.وحسب ما جاء فى أهم ملامح هذه الموازنة خلال العام المالي الجاري، تتمثل في زيادة معدلات النمو والتشغيل لمحاربة الفقر وتحسين مستوي معيشة المواطنين، بالاضافة لايجاد مساحة تسمح بالانفاق المتزايد علي التنمية وبرامج الحماية الاجتماعية و التوسع فيها بدون تمييز لصالح الفئات الاولي بالرعاية، بجانب تطوير الخدمات الاساسية و ضمان التوزيع الجغرافي العادل لها، والتحول التدريجي للدعم النقدي و الانفاق الاستثماري لتحسين البنية التحتية.